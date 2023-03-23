اليوم السابع
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انتشار مرورى مكثف فى كافة ربوع الجمهورية مع بداية شهر رمضان المعظم

الخميس، 23 مارس 2023 03:00 ص
انتشار مرورى مكثف فى كافة ربوع الجمهورية مع بداية شهر رمضان المعظم حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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حرصت الإدارة العامة للمرور على نشر خدماتها فى كافة ربوع الجمهورية، اليوم الخميس، لتسيير حركة الطرق ومنع وجود تكدسات مرورية، خاصة فى أول أيام رمضان، لا سيما فى وقت الذروة قبل انطلاق مدفع الإفطار.

 

وشددت قيادات المرور على الضباط والأفراد بالانتشار المكثف فى الشوارع لتسيير حركة الطرق، ومد يد العون للمواطنين لا سيما كبار السن والحالات الإنسانية، والعمل على إيجاد حلول للتعامل مع أية تكدسات مرورية محتملة، خاصة أثناء ذهاب المواطنين لعملهم والطلاب لمدارسهم وجامعاتهم فى وقت الصباح وأثناء العودة مرة أخرى.


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