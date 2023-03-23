"الوطنية للإعلام" تنعى الإذاعية القديرة فضيلة توفيق: صاحبة الصوت المتميز والإبداع

كتب محمد السيد

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإذاعية القديرة فضيلة توفيق التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإذاعي ، قدمت خلالها برامج متميزة ارتبط بها وجدانيا الملايين في مصر والعالم العربي.

وقالت الهيئة الوطنية فى بيان لها، إن الراحلة تميزت بصوتها وأدائها الجميل والبسيط الذي يصل مباشرة إلى قلب وعقل الأطفال، خلال سردها الحكايات والقصص التعليمية لهم، والتى أسهمت فى ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى أبنائنا ، حتى أصبحت "أبلة فضيلة" أشهر مقدمة برامج أطفال.

واختتمت: "رحم الله الإعلامية القديرة وخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة ولأسرة الإعلام المصرى وندعو الله ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".