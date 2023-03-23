المفوضية الأوروبية توافق على خطة لفنلندا لدعم الشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس على خطة فنلندية بقيمة مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تداعيات العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة البلدان الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية فى 9 مارس 2023.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي (نقلته عبر موقعها الرسمي قبل قليل) أن فنلندا أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمة، بمخطط قيمته مليار يورو لدعم الشركات في سياق الأزمةالجيوسياسية الراهنة. ويتكون المخطط من إجراءين؛ أحدهما ضخ مبالغ محدودة من المساعدات في شكل منح مباشرة للمستفيدين المؤهلين، يتم توجيهها من خلال شركات الكهرباء، لتعويض جزء من فواتير الكهرباء الشهرية لهؤلاء المستفيدين، بميزانية إجمالية قدرها 400 مليون يورو.

أما عن الإجراء الآخر، فيتمثل في دعم السيولة، على شكل قروض ذات فوائد مخفضة لشركات الكهرباء، للتمكين من تأخر سداد فواتير الكهرباء، بميزانية إجمالية قدرها 600 مليون يورو. وبموجب الإجراء الأول، الذي تديره خزانة الدولة، سيحق للمستفيدين المؤهلين الحصول على مبلغ مساعدات فردية بحد أقصى قدره ٢٥٠ ألف يورو. كما يمكن للأسر أيضا الاستفادة من هذا الإجراء، بحسب ما جاء في نص البيان.