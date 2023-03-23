المتاحف المصرية تحتفل بعيد الأم وشهر رمضان الكريم

كتب محمد أسعد

نظم متحف المركبات الملكية، ومحمد على بالمنيل والأقصر للفن المصري القديم مجموعة من المعارض الأثرية للاحتفال بعيد الأم وشهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطة قطاع المتاحف المصرية، لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتسليط الضوء على المناسبات والأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، تفعيلا لدورها كمنارة ثقافية تهدف لنشر الوعي الأثري والتواصل المجتمعي.

تحت عنوان: "هاتوا الفوانيس يا ولاد" ، نظم متحف المركبات الملكية معرضًا أثريا مؤقتًا عن تاريخ الفن الإسلامي في مصر وموروثات الاحتفال بشهر رمضان الكريم.

وأوضح أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية منها فانوسين من النحاس من عصر الوالي محمد سعيد باشا، وطبق فاكهة من الفضة من مجموعة أسرة محمد علي باشا، وعربة حنطور فيكتوريا خاصة بزيارة المساجد. كما يُعرض فيلم وثائقي لتعريف الزوار بالاحتفالات ومظاهر الاستعدادات بحلول شهر رمضان المعظم التي كانت موجودة في عهد أسرة محمد على باشا.

وتحت عنوان "أهلا رمضان"، افتتح متحف قصر محمد على بالمنيل معرض بقاعة العرض المؤقت بالمتحف، عن شهر رمضان.

وأشارت آمال صديق مدير عام متحف قصر محمد على بالمنيل، أن المعرض يضم 25 قطعة أثرية مميزة من مقتنيات الأمير محمد علي توفيق والتى كان يستخدمها خلال شهر رمضان، منها مجموعة من السبح وسجاجيد الصلاة والمصاحف والفوانيس ومجموعة من الأوانى التى كانت تستخدم فى تقديم المشروبات. وسوف يستمر المعرض وحتي 22 ابريل 2023.

وتحت عنوان: "الأمومة و الطفولة في مصر القديمة" سلط متحف الأقصر للفن المصري القديم الضوء على تمثال من حجر المرمر من العصر الروماني، وذلك في للاحتفال بعيد الأم.

وأوضح الدكتور علاء المنشاوي مدير عام المتحف، أن التمثال يتميز بدقة التفاصيل ومن المقرر أن يستمر عرضه لمدة شهر .

وأضاف أن المتحف يقدم أيضا محاضرة تعليمية لزواره بعنوان " نساء على عرش مصر " يلقيها الدكتور مؤمن سعد مدير الوحدة الآثرية بمطار الأقصر الدولي، بالإضافة الى عروض فنية متنوعة للأطفال وطلاب المدارس المدارس وتكريم مجموعة من الأمهات المثاليات .