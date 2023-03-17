محافظ دمياط: استثناء مواعيد غلق المحال التجارية اعتبارا من 23 مارس

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن استثناء مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً وذلك وفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه واعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس وحتى نهاية عيد الفطر المبارك ستكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر ، يومياً فى الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل "التيك أواي" على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما لفتت إلى أن القرار قد نص، على أن لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.