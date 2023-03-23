العائلة المالكة البريطانية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم

كتبت ريهام عبد الله

هنأت العائلة المالكة البريطانية ، المسلمين فى المملكة المتحدة وحول العالم بحلول شهر رمضان الكريم، وقال الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر :"نتمنى لكل المسلمين فى المملكة المتحدة، ودول الكومنولث حول العالم رمضان كريم وملئ بالسلام".



العائلة المالكة البريطانية تهنئ المسلمين بشهر رمضان

ليفربول الانجليزى يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

ومن جهته هنأ نادي ليفربول الإنجليزي ، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يكون شهر خير وسلام على جميع المسلمين حول العالم.

وكتب حساب ليفربول عبر تويتر: "أقبلت علينا نسمات شهر رمضان الكريم.. ليفربول يُرسل سلامه وتهنئته للأمة العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بألف خير".

فيما نشر الريدز فيديو يهنأ فيه نجمه الفرعون المصري محمد صلاح، على كلمات أغنية الكينج محمد منير من تتر مسلسل بكار، مشبها صلاح بشخصية بكار الكرتونية والتى وصفها بأنها أيقونة رمضانية تصف صلاح، قائلا: "هذا العمل الرمضاني الأيقوني وصف صلاح قبل 20 عامًا من الآن".