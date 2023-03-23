اليوم السابع
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الخميس، 23 مارس 2023 07:47 ص
أكرم القصاص
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الصين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية من البحر الجنوبى.. والبحرية الأمريكية تنفى

الخميس، 23 مارس 2023 07:37 ص
الصين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية من البحر الجنوبى.. والبحرية الأمريكية تنفى بحر الصين الجنوبى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الصيني الخميس، أنه راقب مدمرة أمريكية دخلت إلى بحر الصين الجنوبي واقتربت من جزر باراسيل، وأنه أبعدها خارجه، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

من جانبها أعلنت البحرية الأمريكية، أن بيان الجيش الصيني بشأن طرد مدمرة أمريكية من البحر الجنوبي خاطئ.

وتطالب الصين بالسيادة على غالبية بحر الصين الجنوبي الذي تتشاركه مع عدة دول أخرى.

وتجري القوات الأمريكية تدريبات في بحر الصين الجنوبي الذي تبلغ مساحته نحو 3.5 مليون كيلومتر مربع، وهو طريق أساسي يربط بين موانئ المحيطين، الهادئ والهندي، وتمرّ عبره سنوياً تجارة بقيمة 5 تريليونات دولار.

 


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