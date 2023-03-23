وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم ، جاء ذلك عقب جلسة المباحثات الرسمية السودانية اليمنية التي عقدت اليوم بديوان عام الوزارة حيث ترأس الجانب السوداني السفير على الصادق علي وزير الخارجية المكلف ، بينما ترأس الجانب اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني ، بحضور ومشاركة كبار المسؤولين وعدد من المدراء العامين و مدراء الإدارة بوزارة الخارجية فى البلدين.

كما بحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها الى مستويات أرحب وتعزيزها بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ، إضافة الي إستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .

وأعرب وزير الخارجية السوداني عن ترحيبه بوزير الخارجية اليمني والوفد المرافق له في أول زيارة رسمية لبلده الثاني السودان في إطار التشاور المستمر بين قيادة البلدين ، موضحا أن الزيارة سوف يكون لها مردود إيجابي في دفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.



وأكد وزير الخارجية السوداني على متانة وأزلية الروابط الثنائية بين البلدين ، وتميزها وخصوصيتها ، وحرص السودان على المحافظة على ذلك المستوى وتطويرها مستقبلًا على كافة المستويات ، مشدداً على دعم السودان للجهود السلمية الجارية للوصول للحل السياسي الشامل للازمة اليمينة ، وفّق المرجعيات الثلاثة ومعالجة الوضع الانساني للشعب اليمني.



كما أكد استمرار دعم السودان لليمن في جميع المحافل الدولية ، ودعم كافة جهوده لإستعادة الشرعية ، موضحا تضامن السودان مع الحكومة الشرعية ومساندة جهودها لإعادة السلام والإستقرار ، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة تكثيف الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف العدوان والتصعيد العسكري ووضع حد للجرائم التي ترتكبها في عموم اليمن ، مشددا على دعم السودان للجهود السلمية الجارية ومسارات التفاوض باليمن ، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فى هذا الجانب.



وأعرب عن أمله أن تصل تلك الجهود والمساعي لنهايات إيجابية تحقق السلام الشامل في ربوع اليمن الشقيق ،موضحاً حرص السودان على عودة اليمن للمحافل الإقليمية والدولية ، ونوّه سيادته على الأهمية التي يوليها السودان لمجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن ، وأهمية العمل المشترك من أجل ضمان أمن البحر الأحمر ومجابهة التحديات المشتركة .



وأكد على رعاية الجالية اليمنية بالسودان والإهتمام بشؤونها والحرص على تقديم ما يحتاجونه من عون وسند ، كما أشاد بجهود التي تقدمها الحكومة اليمنية والمساعدات التي ظلت تقدمها للجالية السودانية باليمن ، والتسهيلات التي منحت لها .



من جانبه ، أشاد وزير خارجية اليمن بدعم السودان للشعب اليمني ، مثمنا دور السودان الهام في مساندة حكومة اليمن ووقوفه إلى جانبها ، وأعرب عن شكره للسودان لإستقباله عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية ، فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها لهم في ظل الأوضاع التي تشهدها اليمن جراء الإنقلاب الحوثي وتداعياته الكارثية على الشعب اليمني ، ودعا الي تنشيط البروتوكولات الثقافية و التعليمية و الصحية بين البلدين ، كما استعرض أبرز وتطورات و مستجدات الأزمة اليمنية ، والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لإيجاد حلول تفضي إلى إنهائها ، موضحا أن مساعي وجهود السلام لم تتوقف أبداً منذ إنقلاب المليشيات الحوثية ، عبر جولات التفاوض المختلفة ومساعي الأمم المتحدة وأخرها إعلان الهدنة الأممية التي رفضت المليشيات الحوثية تجديدها وتوسيعها . وأوضح سيادته أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق عدد من السودانيين الأسري لدي حركة الحوثي.



جدير بالذكر ، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية اليمن ، كان قد وصل السودان اليوم علي رأس وفد عالِ المستوي فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين ، وكان فى إستقباله لدي وصوله مطار الخرطوم السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ، وسيلتقي الوفد الزائر بوزير الداخلية و رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في ختام زيارته .