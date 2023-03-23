الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب رامى محيى الدين - أحمد عرفة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مركز مصر الثقافي الإسلامى بالعاصمة الإدارية بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد كبير من رجال الدولة.

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والإجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية الهامة في مصر وأفريقيا أيضًا.

ومشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، يقع فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

تبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي علي 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية : 40 ألف مصلٍ، يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية : 55 ألف مصلٍ، يبلغ إجمالي عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ، وترتفع المأذنتين حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2 .