اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائري يهنىء نظيره التونسي والموريتاني بمناسبة حلول شهر رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 12:00 ص
الرئيس الجزائري يهنىء نظيره التونسي والموريتاني بمناسبة حلول شهر رمضان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره التونسي قيس سعيد والموريتاني، ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.


وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن "الرئيس الجزائري تبادل التهاني مع الرئيس التونسي قيس السعيد، وأعربا عن أمنياتهما للبلدين والشعبين دوام العافية والهناء".


كما هنأ الرئيس الجزائري نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، متمنيا للشعب الموريتاني المزيد من الرقي والتقدم.


من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني عن امتنانه لنظيره الجزائري، مبادلا إياه التهاني والتبريكات، ومتمنيا للشعب الجزائري الشقيق المزيد من الازدهار والهناء.


الجزائر

تونس

موريتانيا

عبد المجيد تبون

قيس سعيد

ولد الشيخ الغزواني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة