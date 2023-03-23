وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان الأربعاء - أن "الرئيس الجزائري تبادل التهاني مع الرئيس التونسي قيس السعيد، وأعربا عن أمنياتهما للبلدين والشعبين دوام العافية والهناء".

كما هنأ الرئيس الجزائري نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، متمنيا للشعب الموريتاني المزيد من الرقي والتقدم.

من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني عن امتنانه لنظيره الجزائري، مبادلا إياه التهاني والتبريكات، ومتمنيا للشعب الجزائري الشقيق المزيد من الازدهار والهناء.