الدفاع المدنى السعودى يحذر من أمطار وعواصف تضرب معظم مناطق المملكة

وأشارت إلى أنه بناءً على تقرير المركز الوطنى للأرصاد ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدى إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا وخليص والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة، إضافةً إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج ووادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والقويعية والغاط وحوطة بنى تميم والأفلاج وثادق ورماح والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والدلم، ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية .



وأوضحت المديرية العامة أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة ورابج، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .