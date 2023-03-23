كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 123 دركيا وشرطيا وتوقيف 80 شخصا خلال مظاهرات اليوم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتظاهر الملايين فى فرنسا اليوم الخميس، فى مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة "سى جى تى"، حيث اقتصرالعدد بحسب وزارة الداخلية على 1.08 مليون فى اليوم التاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وسرعان ما سجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات، بحسب "سكاى نيوز".

وكشفت الشرطة الفرنسية أيضا أن "نحو ألف" من "العناصر المتطرفين" متواجدون في التظاهرة، مضيفة أن الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم "بشكل طبيعي".

وطوال فترة التظاهرة، قام هؤلاء الأشخاص الذين ارتدوا يرتدون ملابس سوداء وووضعوا أقنعة ونظارات بتخريب مطاعم صغيرة ومصارف وواجهات بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانين أعلن الثلاثاء أنه تم حشد "12 ألف شرطى ودركى" الخميس فى فرنسا بينهم "خمسة آلاف فى باريس" لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابى.