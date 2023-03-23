الحماية المدنية تدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مراتب بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مصدر بالحماية المدنية بالقليوبية، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء، و5 خزانات كبيرة لموقع حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور، حيث جاري الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، لموقع حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور، والذي نشب مساء اليوم، لمتابعة أعمال السيطرة علي الحريق، موضحا أنه لا توجد إصابات بالحريق.

وشهدت المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، نشوب حريق بمصنع مراتب، علي الفور جري الدفع ب 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المحاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، وجري الدفع ب3 سيارات إطفاء حتي الأن لموقع الحريق د، وجاري أعمال السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.