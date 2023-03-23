البيت الأبيض يدافع عن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في أوكرانيا

وكالات

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن قذائف اليورانيوم المنضب، التي تخطط لندن لتوريدها لكييف، سلاح تقليدي وقد استخدم لعقود من الزمن.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء ردا على سؤال حول رد فعل موسكو: "هذا النوع من الذخيرة شائع إلى حد ما، فقد تم استخدامه لعدة عقود".

وقال كيربي: "أعتقد أن السبب الحقيقي هو أن روسيا لا تريد لأوكرانيا أن تستمر في تعطيل دباباتها". بالإضافة لذلك، أشار إلى أنه لن يعلق على النوايا البريطانية، معتبرا أنه "قرار سيادي".

وفقا لكيربي، قذائف اليورانيوم المنضب لا تشكل تهديدا من حيث الانتشار الإشعاعي: "من المهم أن نتذكر أن الأبحاث الصحية قد أجريت على اليورانيوم المنضب وأنه لا يصدر عنه تهديد إشعاعي، وهو لا يقارن من حيث الخطورة بالأسلحة النووية".

وأضاف: "هذه قذائف عادية، تستخدم بسبب خصائصها من حيث القدرة على اختراق الدروع". وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تزود أوكرانيا بهذا النوع من القذائف.