أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-3-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وجلاكسو سميثكلاين، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجولدن تكس للأصواف، والعامة للصوامع والتخزين.

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 988.343 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 518.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.45%، والعرب على 5.66%، واستحوذت المؤسسات على 28.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10 ملايين جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 66.3 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17916 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6279 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3367 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 113.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.38%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 13.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.21%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 30.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.16%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.567 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 18.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 39.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.14%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.952 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 50.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%.