الاستيقاظ بعيون متورمة؟ اعرف الأسباب والعلاج

كتبت إيناس البنا

هل سبق لك أن استيقظت من نومك وعيناك منتفخة وتساءلت عن سبب ذلك؟ تزداد الحالة سوءًا عندما تكون مصحوبة بهالات داكنة أو احمرار أو انتفاخات تحت العين أو ألم.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، تعد هذه حالة شائعة يواجهها الكثير من الناس، ويمكن أن يكون نتيجة أسباب مختلفة ، تتراوح من مشاكل خفيفة في العيون إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالأعضاء الرئيسية مثل الكلى، كما يمكن علاجه بقطرات عين محددة توصف للعدوى والحساسية.

أسباب تورم العيون

يمكن أن يكون سبب تورم العينين بسبب التهابات العين وحساسية العين ولدغات الحشرات في الجفون، عندما يكون لديك أي مما سبق ، عادة ما يكون هناك تورم موضعي ، ويميل إلى الزيادة في الليل بسبب وضع التبعية ويبقى ثابتًا خلال النهار.

إجهاد العين الرقمي

السبب الشائع الآخر لتورم العيون هو الإرهاق على شاشات LED مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، مما يؤدي إلى إجهاد العين بسبب التحديق وجفاف العين، عادة ما تكون هذه التورمات معممة في كل من الجفون وتشهد في نهاية اليوم، ومع ذلك ، يمكن أن تظهر في الصباح الباكر مع زيادة مستويات الجفاف في الليل.

فشل كلوي مزمن

الوذمة، والتي تسبب التورم حول العينين ، هي اختلاط آخر لأمراض الكلى، تتراكم مجموعة السوائل في الجسم طوال الليل في الأجزاء التابعة من الجسم ، بما في ذلك الجفون السفلية، تتراجع مثل هذه التورمات خلال النهار وتعود بعد نوم الليل في الصباح الباكر.

يجب عليك زيارة طبيب عيون على الفور لأن العلاج يشمل علاج أمراض الكلى.

ردود الفعل التحسسية

أيضًا ، يمكن أن تؤثر ردود الفعل التحسسية العامة ، مثل التفاعلات الدوائية ، على عينيك وتؤدي إلى تورم العينين، يحتاجون إلى إدارة الطوارئ ، بما في ذلك دعم التنفس في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل جفاف العين الشديد وعتامة القرنية.

الكثير من الصوديوم

قد تعاني من تورم العينين إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الصوديوم في جسمك، يتسبب احتباس الملح الغذائي في احتفاظ الجسم بالكثير من الماء. يتجمع الماء في كثير من الأحيان في الأنسجة الضامة حول العينين ، وخاصة في الجفن السفلي.

يجب أن تقلل من تناول الملح وأن تشرب كمية كافية من الماء للتخلص من الملح.

وبالمثل ، فإن أمراضًا أخرى مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وتدلي الأنسجة الدهنية والتورمات التي تسببها الأوردة المتوسعة يمكن أن تسبب تورم العينين، كل هذا أقل تكرارًا ويحتاج إلى علاج جراحي محدد لعلاج المشكلة الأصلية.