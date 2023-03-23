الاتحاد الفرنسى العام للشغل: 800 ألف متظاهر بشوارع باريس اليوم وهو رقم غير مسبوق

كتب أحمد عرفة

أكد الاتحاد الفرنسى العام للشغل، أن 800 ألف شخص تظاهروا فى باريس اليوم وهو رقم غير مسبوق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، شهدت شوارع فرنسا حالة من الفوضى بسبب اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وتدخلت الشرطة لفض الاحتجاجات، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واندفعت نحو المتظاهرين على الطريق وفي الحقول المجاورة.

شهدت فرنسا موجة من الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة ، حيث تجاوزت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس النواب في البرلمان للمضي قدمًا في إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ، والذي سيرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.