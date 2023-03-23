افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمعرض "أهلا رمضان" بمدينة العدوة فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.



من جانبه، تابع أحمد خلف عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة العدوة، سير العمل بمنفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمعرض أهلا رمضان بمدينة العدوة.

وكان تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عدد من معارض أهلاً رمضان والأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان والأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

اطمأن نائب المحافظ خلال جولته على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

وشدد خلال الجولة على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما التقى نائب المحافظ عددًا من المواطنين المترددين على المعارض والمحال، لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جهه أخرى، تواصل الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب المنيا، توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ "أهلا رمضان"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرتي التموين والطب البيطري، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين. من جانبه، أوضح عامر طه رئيس المركز، أنه تم إقامة 7 معارض "أهلا رمضان" بزمام المركز والقرى التابعة له، يتم خلالها توفير كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين، كما يتم المرور الميداني المستمر على المعارض لمتابعة إمداد المعارض بمختلف السلع الغذائية.











