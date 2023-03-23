افتتاح منفذ "أهلاً رمضان" بمدينة البصيلية بأسوان.. صور

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، عادل شرشر، رئيس مدينة البصيلية، بافتتاح منفذ "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية بالمدينة، اليوم، الخميس، وذلك بحضور المهندس أسامة حسنين، مدير عام مصنع سكر إدفو.

وأشاد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بالدور الذى يقوم به مصانع السكر والصناعات التكاملية فى دعم ومساندة الجهود المبذولة لتوفير السلع والمنتجات الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين والأهالى، بجانب الالتزام بتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

من جانبه، قال رئيس مدينة البصيلية، إن منفذ "أهلاً رمضان" يوفر جميع منتجات شركة السكر من السلع الأساسية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى.

وأكد محمود عليان، رئيس مدينة السباعية، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنظيم جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع والمنتجات الإستراتيجية بمنفذ "أهلاً رمضان"، مضيفاً أن ذلك يتواكب مع المرور الميدانى على الأسواق والمحلات والمخابز البلدية لرصد المخالفات التموينية، مع المتابعة الميدانية أولاً بأول لمدى التزام العارضين والشركات المشاركة فى معارض "أهلاً رمضان" بعرض وتوفير السلع الغذائية بشكل مستمر بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية بالشكل المطلوب.