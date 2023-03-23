وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، إنه فى ليلة 22 مارس، في بلدة رزيشيف بمنطقة كييف، تم تدمير الطابقين الرابع والخامس من مبنيين من خمسة طوابق ومبنى من ثلاثة طوابق لمدرسة مهنية جزئيا في هجوم روسي، تلاه اندلاع حريق.

وأضاف البيان، أن رجال الانقاذ اكتشفوا جثث تسعة قتلى، وسبعة أشخاص أصيبوا فى حين تم إنقاذ شخص واحد.

وكانت خدمة الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا أعلنت أمس الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت مدرسة ثانوية مهنية في منطقة كييف.

وقالت الخدمة على موقع تليجرام "توفى ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان وأنقذ شخص في حوالي الساعة السابعة صباحا، مضيفة أن "أربعة أشخاص ربما يكونون تحت الأنقاض".