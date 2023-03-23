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أوكرانيا: روسيا تسقط متفجرات من طائرات بدون طيار على منطقة سومى

الخميس، 23 مارس 2023 08:34 ص
أوكرانيا: روسيا تسقط متفجرات من طائرات بدون طيار على منطقة سومى الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومى الأوكرانى اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت قصفًا بإسقاط متفجرات من طائرات بدون طيار وبقذائف الهاون وبراميل المدفعية الثقيلة على العديد من مناطق الإقليم قبل ساعات.

وذكرت الإدارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن القوات الروسية استهدفت أربع بلدات محلية وهم: كراسنوبيليا ويوناكيفكاو بيلوبيليا وإسمان".

وأضافت أن القوات الروسية ألقت عبوات ناسفة باستخدام طائرة بدون طيار على بلدة كراسنوبيليا، فيما أطلقت القوات الروسية سبع قذائف مورتر على بلدة يوناكيفكا.

وأشارت إلى أن الروس قصفوا بلدة بيلوبيليا بـ 11 قذيفة فيما أطلقوا على إسمان قذيفتين.

 


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