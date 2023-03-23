إقبال كبير على معرض سلع "أهلا رمضان" بمدينة طما فى سوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، برئاسة هويدة الشافعي، بالتعاون مع التموين، معرض"أهلا رمضان "بمدينة طما، وعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للموطنين، وتبين وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض، مشيرة إلى توافر الزيت بسعر 40 جنيها للزجاجة، والسمن وزن 1 كيلو بسعر 50 جنيها، و مكرونة 400 جرام بسعر 7 جنيهات، ولفافة قمر الدين بسعر 17 جنيها، وكيلو الزبيب بسعر 60 جنيها، وجبن ربع كيلو سعر 10 جنيهات، ودقيق وزن 1 كيلو جرام بسعر 17 جنيها، ولحوم بلدية بسعر 210 جنيهات، وسمك مجمد بسعر 35 جنيها، لافتة إلى أن المعرض شهد إقبال كبير من أهالي طما.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق، بالتوازي مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للحد من زيادة الأسعار، ومنع الاحتكار، وتوفير كافة أنواع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.



















