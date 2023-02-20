العثور على طفلة رضيعة ملقاة بالشارع فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل التوصل إلى أهلية طفلة رضيعة تبلغ من العمر حوالى أسبوع عثر عليها ملقاه خلف أحد المقاهى بمدينة طما شمالى محافظة سوهاج حيث أنه لم يتعرف عليها أحد وتم نقلها إلى قسم الحضانات بالمستشفى المركزى والحالة العامة لها جيدة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملفوفة داخل بطانية وملقاه خلف إحدى المقاهى بمدينة طما شمالى سوهاج وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بأنه تم العثور علي طفلة "حديثة الولادة" بناحية الساحل خلف مقهي الأندلس.

حيث أفاد المدعو جبالي ر ع ع 44 سنةعامل ويقيم دائرة مركز طما أنه أثناء عودته من عملة عثر على الطفلة وتبين أنها أنثي "ترتدي ملابسها وملفوفه ببطانية أطفال" وتبين أنها تبلغ من العمر أسبوع تقريباً مربوطة الحبل السري ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية والحالة العامة جيده تم نقل الطفلة إلى المستشفى المركزى قسم الحضانات وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.