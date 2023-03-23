إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصرى فى مايو المقبل برعاية وزارتى التخطيط والزراعة

أعلنت المؤسسة المصرية للأزياء والموضة (EFDC)، عن انطلاق النسخة الرسمية الأولى لأسبوع الموضة المصري تحت عنوان "الماضي والحاضر والمستقبل" خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو المقبل تحت رعاية وزاراتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالشراكة مع Launchmetrics ، وهو شريك لكبرى أسابيع الموضة عالميًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس ، للإعلان عن تدشين المؤسسة المصرية للأزياء والموضة (EFDC)، أسبوع الموضة لأول مرة في مصر، والكشف عن تفاصيل الفعاليات التي ستقام على مدار الأسبوع.

وتحتفل النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري، بتراث مصر الغني وحضارتها العريقة، من خلال الموضة المستوحاة من ثقافتها، سعيًا لإظهار ما تحظى به مصر من أبناء مبدعين وحرفيين وقادة صناعة، قادرين على صناعة المستقبل، وربطه بالحاضر والماضي، بدمج خمسة آلاف عام من الإلهام والحرفية والموارد مع وسائل معرفة التكنولوجية الحديثة، التي تتيح لمصر أن تلعب دورًا هامًا في صناعة الأزياء في المستقبل.

قالت السيدة سوزان ثابت، مؤسسة وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للأزياء والموضة (EFDC)، إن الهدف من تنظيم أسبوع الموضة المصري، دعم المواهب الشابة من المصممين لإبراز نجاحهم في تصميم أزياء بمستوى عالمي، إضافة إلى المساهمة في نمو صناعة الملابس محليًا في ظل ما تتميز به من مزايا تنافسية أبرزها القطن المصري، والذي يحظى بشهرة عالمية، وخبرات وشهرة كبيرة في صناعة المنسوجات.

كشفت " سوزان ثابت"، أن التجهيز لإطلاق أسبوع الموضة المصري استغرق 4 سنوات؛ لضمان تنظيم الفعاليات لتنافس أسابيع الموضة العالمية، وبشكل يليق بقدرات مصر في تنظيم أحداث عالمية، مؤكدة ثقتها في نجاح أسبوع الموضة المصري بشكل يفوق التوقعات، في ظل توافر التنوع في الثقافي وإبداعات المصممين الشباب القادرين على تقديم مستوى يخطف الأنظار.

وأشارت إلى دور أسبوع الموضة المصري، في الربط بين الأسواق المحلية والإفريقية وأسواق الشرق الأوسط من خلال التصاميم والحرف اليدوية والتعليم والاستدامة والإنتاج والبيع بالتجزئة، وهو ما يتحقق بفضل تأكيدات الحضور والمشاركة لعدد كبير من المتحدثين المتميزين والشركاء من كبرى المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه قال السيد بول انطاكى، مؤسس وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للأزياء والموضة (EFDC)، ترجع صناعة الأزياء والموضة حيث بدأت الحضارة المصرية القديمة ، وحان الوقت لإحيائها وتقديمها للعالم بصورتها الحديثة التي تبناها الكثيرون من المواهب الواعدة الناشئة. لقد واجهنا العديد من التحديات فى مرحلة تحضيرات النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري ، و لكننا واثقون أنه سيبهر العالم أجمع. وعملت المؤسسة المصرية للأزياء والموضة (EFDC) بتفانٍ خلال السنوات الأربع الماضية لإطلاق حدث ناجح يتحدث عنه العالم. حيث نهدف إلى أن نجعل جميع المصريين فخورين بمنتجاتهم المحلية المستوحاة من الماضي والحاضر والمستقبل ".

تبدأ فعاليات أسبوع الموضة المصري يوم 12 مايو المقبل من المتحف المصري بالتحرير ،والذي سيشهد حفل الافتتاح ويتضمن عرض أزياء ضخم لأبرز وأفضل المصممين المصريين، تحت إشراف المصممة الأمريكية جولي ماتوس، بالإضافة إلى حفل عشاء تكريماً لكافة المدعوين.

وفى اليومين التاليين تنتقل الفعاليات إلى المتحف الزراعي المصري، والذي سيفتح أبوابه لأول مرة بعد خمس سنوات من التجديد ليستقبل أسبوع الموضة المصري، ومن المقرر إقامة عروض ومعارض لمصممي الأزياء والاكسسوارات والمجوهرات المصريين، بالإضافة إلى معارض خاصة بمدارس الأزياء المحلية والدولية، ومنها Fashion & Design Center, Cairo Design District, FAD Dubai, and Creative Space Beirut، بالإضافة إلى معارض المصممين التي تنظمها هيئة الأزياء السعودية، وأسبوع الموضة في لاجوس، وأسبوع الموضة في الأردن ، و GTEX-ITC مع مصممين من المغرب وتونس ومصر.

واختير استضافة فعاليات بالمتحف الزراعي المصري، لقيمته التاريخية كثاني أهم متحف متخصص في "الزراعة" في العالم، بعد المتحف الزراعي في بودابست، ويمثل المتحف مركزًا تاريخيًا وعلميًا يتتبع تاريخ الزراعة في مصر، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الحديثة، والاعتراف بالزراعة كأساس بناء الحضارة المصرية العريقة.

كما تشمل فعاليات أسبوع الموضة المصري، عددًا من الجلسات النقاشية، لقادة صناعة الأزياء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات التصميم والتعليم والحرف اليدوية والإنتاج والبيع بالتجزئة والاستدامة وتمكين المرأة والتمويل.

من بين الضيوف والمتحدثين قائمة BOF500 ، وهي القائمة السنوية لإكثر من 500 شخصية رائدة في صناعة الأزياء ، والتي نشرتها مجلة Business of Fashion: ديان بيرنيت ، وأوموييمي أكريل ، وجميلة الحلفيشي ، وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للأزياء والموضة ( EFDC) سوزان ثابت.

ويختتم الأسبوع فاعليته يوم 15 مايو بـ "Shop the Runway" في مول العرب الراعي الذهبي لأسبوع الموضة المصري.

يأتي اسبوع الموضة المصري برعاية "بي ام دبليو مصر" الراعي البلاتيني وايضا برعاية رعاة اخرين منهم "البنك الافريقي لتنمية الصادرات"، "بريميوم كارد" و"جمعية قطن مصر". بالمشاركة مع السفارة الامريكية في مصر، غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، لوريال، صالونات الصغير، و الاهرام للمشروبات. ومع المستشار الابداعي "دون تانيني"، مع "تانيس" ، وكالة F2F ، POD، و Snap14.

وستقام فعاليات أسبوع الموضة المصري بالتنظيم والشراكة مع عدد من رموز صناعة الأزياء المحلية والدولية، مثل Creative Headz ، وهي شركة نمساوية عالمية المستوى تتمتع بخبرة 15 عامًا في تنظيم عروض الأزياء، بما في ذلك MQ Vienna Fashion Week و Thai Silk Fashion Week، و Launchmetrics- الشريك لأسابيع الموضة في نيويورك وباريس- وهو الشريك اللوجستي لأسبوع الموضة المصري، بينما تتولى وكالة F2F تنظيم عروض الأزياء، بالإضافة إلى جولي ماتوس المصممة الرئيسية للفاعلية، والفنان المصري حسام ديرة المسؤول عن تصميم دعوات EFW والملصق الرسمي.

يتمتع الحدث برعاية خاصة من عدد من الشركاء الإعلاميين الرسميين هم Eurovision و Pashion و Enigma و Cairo West و WIDN، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ممثلي وسائل الإعلام مثل Vogue Italy و Vogue Arabia و Al Sharq Al Awsat و WWD و ASVOF.











