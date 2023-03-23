إصابة 5 فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا القاهرة الزراعي تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص باصابات متفرقة، انتقلت 7 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفي جامعة طنطا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة الزراعي.

انتقلت 7 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي طنطا الجامعي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة