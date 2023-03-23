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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة بنى سويف

الخميس، 23 مارس 2023 09:48 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص مساء اليوم، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام مطلع كوبري محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وتم نقلهم بسيارتين إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 
دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعى، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
 
واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعى، نادي جمال علي 18 عامًا، ميكانيكي، مصابًا بكسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات، زيادجابر سيد 16 عامًا، طالب، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، جابر سيد السيد 37 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.
 
 

 


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