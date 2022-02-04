إصابة شابين فى حادث سير بطريق بإهناسيا غرب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب شابان في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق "ننا ـ إهناسيا" أمام قرية الشوبك، بدائرة مركز إهناسيا. وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "ننا ـ اهناسيا" أمام قرية الشوبك، بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه إصابة شابين.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى أحمد ربيع عبدالعظيم، 18 عامًا، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود طارق عبد الغفار 17 عامًا، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، يقيمان بمركز إهناسيا.