اليوم السابع
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إحالة لصى الدراجات النارية فى قصر النيل للمحاكمة الجنائية

الخميس، 23 مارس 2023 07:00 ص
إحالة لصى الدراجات النارية فى قصر النيل للمحاكمة الجنائية درجات بخارية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة قصر النيل، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث حول المتهمين للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 

وكانت جهود الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط شخصين بمنطقة قصر النيل لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

 


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قصر النيل

سرقة

عقوبة السرقة



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