"أوقاف الأقصر" تعلن بيع 92 صكًا ضمن مشروع صكوك الإطعام بالمدن

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بيع 92 صكًا ضمن مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذًا لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 92 صكاً للمواطنين فى إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث إن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذًا، حيث تم بإدارة أوقاف الزينية بيع عدد 33 صكًا، وبإدارة أوقاف أصفون بيع 22 صكًا وأوقاف النمسا 11 وإدارة أوقاف القرنة 22 وإدارة أوقاف بندر الأقصر بيع 4 صكوك.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن المديرية وضعت خطتها لاستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الاستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.