أمراض الكلى.. الأسباب والأعراض ونصائح للوقاية

كتبت ايناس البنا

مرض الكلى يمكن أن تؤثر على جودة حياة المرء، من المهم أن تعتني بكليتيك بأقصى درجات العناية وأن تحافظ على صحتك. وفقا لموقع " healthsite"، فيما يلى كيفية حماية كليتيك والحفاظ عليهما بصحة جيدة، مع اتباع الإجراءات البسيطة والقوية التي قدمها الخبير للحفاظ على صحة كليتيك.

أسباب مرض الكلى

الكلى هي أعضاء حيوية مسئولة عن تصفية الدم من الفضلات وإنتاج الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين طبيعية وصحة العظام، تنظم الكلى ضغط الدم وتحافظ عليه تحت السيطرة، علاوة على ذلك ، تحافظ الكلى على الشوارد (الصوديوم والبوتاسيوم) والمعادن (الكالسيوم والفوسفور) وتوازن القاعدة الحمضية.

أمراض الكلى نوعان، أحدهما هو إصابة الكلى الحادة (AKI) والنوع الثاني هو مرض الكلى المزمن (CKD). AKI هي إصابة مؤقتة في الكلى يمكن أن تحدث بسبب الأمراض الحادة مثل الالتهابات والجفاف وفقدان الدم ولدغات الثعابين والإسهال وما إلى ذلك، هذا النوع من الفشل الكلوي يتعافى في غضون 4-8 أسابيع بعد معالجة سبب الإصابة.

أعراض مرض الكلى

تتمثل الأعراض الشائعة لأمراض الكلى في الضعف، والإرهاق السهل ، والبول الزبد ، وانتفاخ القدمين وانتفاخ الوجه ، وارتفاع ضغط الدم ، والدم في البول ، والتبول المؤلم ، والعطش المتكرر ، والحاجة المستمرة للتبول. يجب على الأشخاص المعرضين للخطر (السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة ، أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض الكلى) مراقبة هذه الأعراض وطلب التوجيه على الفور لمنع حدوث المزيد من الضرر.

نصائح لحماية كليتيك

حافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

اتبع نظامًا غذائيًا وقم بتمارين منتظمة.

تحقق من تناول الملح: يمكن أن تتسبب الأطعمة المصنعة والأطعمة المحملة بالملح في ارتفاع ضغط الدم وبالتالي إتلاف المرشحات الموجودة في الأطعمة ، لذا تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة. تجنب الأطعمة المصنعة.

الإقلاع عن التدخين: حيث يمكن أن يؤدي التدخين إلى إصابة الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب.

مارس الرياضة يوميًا وحافظ على الوزن المثالي: السمنة أو زيادة الوزن يمكن أن تلحق الضرر بمرشحات الكلى. يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على الوزن في المعدل الطبيعي ، وضغط الدم والسكريات تحت السيطرة. يمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع السكر وارتفاع ضغط الدم وبالتالي تسبب أمراض الكلى.

اتباع نظام غذائي متوازن: طبق ملون مليء بالفواكه الطازجة والخضراوات والبروتينات والدهون والكربوهيدرات يؤدي إلى صحة الجسم والعقل. تجنب الملح والسكر ومايدا في نظامك الغذائي قدر الإمكان. تجنب الأطعمة المصنعة. احصل على كمية كافية من السوائل وحافظ على رطوبتك

اذهب لفحوصات صحية منتظمة: إذا كنت تندرج في الفئات عالية الخطورة كما هو مذكور أعلاه لأمراض الكلى ، فستكون هناك حاجة إلى فحص أساسي من 3 إلى 6 أشهر مع طبيب الأسرة.

تجنب الأدوية والمكملات غير الضرورية: الفيتامينات والمكملات الصحية ومسكنات الألم غير الضرورية يمكن أن تلحق الضرر بالكلى، لا تتناول أي حبوب بدون وصفة طبية من طبيبك، تناول المكملات الغذائية فقط إذا لزم الأمر كما يتضح من النقص المثبت في اختبارات الدم.