اكتشاف طريقة جديدة للحد من تطور مرض الكلى السكري

كتبت فاطمة ياسر

اكتشف العلماء طريقة جديدة للحد من تطور مرض الكلى الذي يصيب 40٪ من مرضى السكري، وكانت الدراسة التي قادتها جامعة بريستول بإنجلترا ونشرت اليوم في JCI Insight ، يمكن أن تساعد 4.8 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من مرض السكري الذين تزيد احتمالية حاجتهم إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى بأربعة أضعاف، ذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وتظهر التجارب السريرية الحديثة أن دواء ضغط الدم الشائع الاستخدام ، والمعروف باسم سبيرونولاكتون ، هو علاج فعال عن طريق تقليل تسرب البروتين إلى البول، ومع ذلك ، على الرغم من تأثيره الإيجابي ، إلا أن الدواء يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة ، مما يسبب مشاكل بما في ذلك ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم فرط بوتاسيوم الدم لدى المرضى ، مما يجعل الأطباء يترددون في استخدامه.

ويهدف الباحثون من كلية بريستول الطبية ، بالتعاون مع زملاء دوليين ، إلى فهم كيف يمنع السبيرونولاكتون تلف الكلى، ووجدوا أن الدواء له تأثير وقائي من خلال المساعدة في الحفاظ على طبقة الجلوكاليكس الشبيهة بالهلام على سطح الأوعية الدموية داخل الكلى ، وإن استخدام علاجات بديلة جديدة لإبطاء تدهور طبقة جليكوكاليكس في مرض السكري بشكل مباشر يمكن أن يساعدهم الآن في إعادة إحداث نفس التأثير ولكن دون آثار جانبية ضارة.

ولإجراء هذه الدراسة ، استخدم الفريق عينات خزعة كلى للمريض لتطوير طريقة جديدة لقياس تغيرات عمق الجليكوكاليكس للتأكد من أن مرض السكري يضر بطبقة الغليوكاليكس البطانية ، ويمنع سبيرونولاكتون هذا الضرر.

ومريض يتمتع بصحة جيدة مع تسمية glycocalyx باللون الأخضر الفاتح، الائتمان جامعة بريستول، وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن سبيرونولاكتون يقلل من نشاط مجموعة من الإنزيمات ، تسمى المصفوفة metalloproteases ، مما يساعد على الحفاظ على طبقة الجلوكالكس الشبيهة بالهلام على سطح الأوعية الدموية في الكلى ، مما يمنع تطور المرض.

وقال الدكتور ماثيو بتلر ، كبير مؤلفي الدراسة ، والمحاضر الاستشاري الأول وعالم الطب السريري في جامعة بريستول والمستشار الفخري لأمراض الكلى في هذه الدراسة مثيرة حقًا بالنسبة لنا لأنها تؤكد ذلك منع مستقبلات القشرانيات المعدنية باستخدام سبيرونولاكتون يحافظ على وظائف الكلى من خلال العمل على جلايكوكاليكس.

وستكون خطواتنا التالية هي النظر في إعادة استخدام العقاقير التي تستهدف إنزيمات المصفوفة و لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تكون مفيدة في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وتجنب الآثار الجانبية المزعجة المرتبطة بحاصرات مستقبلات القشرانيات المعدنية. إذا رأينا نفس المستوى من الحماية باستخدام هذه الأدوية الأكثر تحديدًا ، عندها سيرى المرضى فوائد كبيرة مع تجنب المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم .

وأضاف الدكتور آيسلينج مكماهون ، المدير التنفيذي للبحوث والسياسات في أبحاث الكلي، و تحسين النتائج للمرضى يمثل أولوية رئيسية، و هذا العمل هو خطوة مهمة تسمح بتحديد علاجات جديدة لمرض الكلى السكري.