أسباب وعوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

كتبت نهير عبد النبى

لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب مرض الزهايمر، وربما يكون هناك الكثير من الأشياء التي تقف وراءها ولكن مع تعلم العلماء المزيد عن هذه الحالة ، فقد وجدوا أدلة حول مصدر الأعراض ومن هم المعرضون للخطر.

وحسب ما ذكره موقع webmdعندما يكون الشخص مصابًا بمرض الزهايمر ، فإن دماغه يتغير يحتوي على عدد أقل من الخلايا السليمة ، ويصبح أصغر بمرور الوقت في معظم الأحيان ، تشكل خلايا الدماغ نوعين من العيوب:

عندما يكون الشخص مصابًا بمرض الزهايمر ، فإن دماغه يتغير، حيث يحتوي على عدد أقل من الخلايا السليمة، ويصبح أصغر بمرور الوقت في معظم الأحيان ، تشكل خلايا الدماغ نوعين من العيوب

-التشابك الليفي العصبي هذه هي الألياف الملتوية داخل خلايا الدماغ التي تمنع العناصر الغذائية والأشياء المهمة الأخرى من الانتقال من جزء من الخلية إلى جزء آخر.

-لويحات بيتا اميلويد هذه كتل لزجة من البروتينات التي تتراكم بين الخلايا العصبية بدلاً من أن تتفكك كما تفعل في الأدمغة السليمة.

-تتسبب اللويحات والتشابكات في إتلاف خلايا الدماغ السليمة من حولها تموت الخلايا التالفة ويتقلص الدماغ تسبب هذه التغييرات أعراض مرض الزهايمر ، مثل فقدان الذاكرة ومشاكل الكلام والارتباك وتقلب المزاج.

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الزهايمر؟



هناك بعض الأشياء التي قد تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، حيث ربطت الأبحاث حتى الآن المرض بما يلي:

-عمريزداد خطر إصابتك بمرض الزهايمر مع تقدمك في العمر بالنسبة لمعظم الناس ، يبدأ في الصعود بعد سن 65.

- تصاب النساء بالمرض أكثر من الرجال.

-تاريخ العائلة الأشخاص الذين لديهم والد أو شقيق مصاب بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة به بأنفسهم.

-متلازمة داون، ليس من الواضح سبب ذلك ، ولكن غالبًا ما يصاب الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب بمرض الزهايمر في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

-إصابة بالرأس أظهرت بعض الدراسات وجود صلة بين مرض الزهايمر وإصابة كبيرة في الرأس.