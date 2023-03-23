أجواء روحانية.. المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الكبير بمدينة بنى سويف الجديدة

بنى سويف- هانى فتحى

أدى أهالى مدينة بنى سويف، فى أول أيام شهر رمضان المبارك، صلاة التراويح داخل مسجد الرضا الكبير بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وسط أجواء روحانية، وذلك فى ثانى تراويح يتم تأديتها مع بدء شهر رمضان المبارك.

وشهد المسجد الكبير بمدينة بنى سويف الجديده شرق النيل، اقبال كبير من الأهالى والأسر التى حرصت على التواجد للصلاة داخل المسجد وفى ساحة المسجد والحديقة المقابلة للمسجد الذى يعد من أكبر مساجد مدينة بنى سويف.

من جانبة أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ، مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجد وتعقيمها من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية، والقيام بحملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة لتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء شعائر ومناسك الشهر الفضيل.