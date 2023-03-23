أبرز ما حدث فى 1 رمضان.. انتهاء غزوة تبوك ودخول جيوش الفتح الإسلامى لمصر

كتب لؤى على

طوال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم ، وشهد اليوم الأول من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :

نزول صحف إبراهيم، هي الرسائل السماوية التي تلقاها النبي إبراهيم، والتي ورد ذكرها في القرآن بهذا الاسم. نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وهو صاحب الديانة الحنيفية، بعد أن اتخذه الله خليلا وأنزل عليه هذه صحف وأمره فيها أن يبلغ دعوة دين الله للناس فانتقل من العراق إلى الشام ثم إلى مصر والحجاز. وهو الذي سمى أمة محمد بن عبد الله بالمسلمين. ولم يؤمن له من قومه غير ابن أخيه لوط.

2 هـ - أول رمضان صامه المسلمون كما يعتقد. وقيل: إنَّ فرضَ صيام رمضان كان يوم الإثنين 1 شعبان 2 هـ.

9 هـ - عودة الرسول محمد وجيش المسلمين إلى المدينة المنورة بعد انتهاء غزوة تبوك.

20 هـ - دخول جيوش الفتح الإسلامي مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبقيادة عمرو بن العاص.

91 هـ - بدء فتح الأندلس، ونزول المسلمين بقيادة طريف بن مالك إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية، وبدأ فتح الأندلس، وكان موسى بن نصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس.

654 هـ – احتراق المسجد النبوي الشريف.