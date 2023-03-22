2400 مصحف وكتاب تفسير هدية من السعودية لمحافظة البحيرة بمناسبة شهر رمضان

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات
واضافت أننا بلد واحد وشعب واحد وتربطنا علاقات تاريخيه وطيده عبر التاريخ.
كما أشادت بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكه العربيه السعودية تحت قياده الملك سلمان آل سعود
جاء ذلك خلال استقبالها توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية و تركى السلمان مدير مكتب القنصل السعودى.
حيث قام الوفد السعودى بتقديم هدية خادم الحرمين الشريفين لمحافظة البحيرةوهى عبارة عن 130 كرتونة مصاحف كبيرة ومتوسطة وكتب تفسير باجمالى عدد 4200 مصحف وكتاب وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
ومن جانبه أعرب نائب القنصل السعودى عن سعادته لزيارة محافظة البحيرة وبحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة
مشيرا الى أن مصر تسير بشكل كبير فى ركاب التنميه والبناء واقامه المشروعات القوميه الهامه فى ضوء قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
مؤكدا أن البحيرة تسير على نفس النمط وتمتلك مقومات إستثمارية كثيرة وعظيمه فى المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة