2400 مصحف وكتاب تفسير هدية من السعودية لمحافظة البحيرة بمناسبة شهر رمضان

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات واضافت أننا بلد واحد وشعب واحد وتربطنا علاقات تاريخيه وطيده عبر التاريخ. كما أشادت بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكه العربيه السعودية تحت قياده الملك سلمان آل سعود

جاء ذلك خلال استقبالها توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية و تركى السلمان مدير مكتب القنصل السعودى.