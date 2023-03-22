وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد قافلة السويدات وفحص 1386 حالة بالمجان

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان، القافلة الطبية العلاجية متعددة التخصصات، الأهالي منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين، بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، حيث تم الكشف علي 1386 حالة.

ورافق الدكتور علي حطب خلال جولته الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتورة رضوى جنيد مديرة الطب العلاجي، والدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، والدكتورة رنا صفوت.

وتفقد الدكتور علي حطب، العيادات المختلفة المتنقلة الباطنة، والعظام، والأطفال، والمسالك، والجراحة، والمعمل والأشعة، والصيدلية، ومتابعة سير العمل بالقافلة، كما تفقد باقي الأنشطة الأخرى التي تقدم للمواطنين من خلال القافلة، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي، وتنظيم الأسرة، وأشاد وكيل صحة الإسماعيلية بانضباط العاملين بالقافلة والتسجيل الدقيق لبيانات المرضى والخدمة المقدمة بها، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور علي حطب، أنه تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان علي 1386 حالة من أهالي قرية السويدات، منها عيادة الباطنة تم أجراء الكشف علي 511 حالة، وعيادة الأطفال علي 396 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 64 حالة، وتنظيم الأسرة علي 48 حالة، والمسالك 61 حالة، والجراحة علي 262 حالة، والضغط والسكر 43 حالة، وأشعة 1 حالة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار منطقة السويدات، بمركز ومدينة القصاصين، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل، أن قافلة منطقة السويدات بالقصاصين تأتى ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة "، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية "ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.