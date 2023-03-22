وعد أمريكى جديد للقوات الأوكرانية.. البنتاجون يحدد موعد تسليم دبابات إبرامز

كتبت: نهال أبو السعود

تسعى وزارة الدفاع الأمريكية في الوقت الحالي للإسراع في توفير احتياجات القوات الأوكرانية من دبابات أبرامز المتطورة في تطور واضح في موقف الولايات المتحدة والتي طالما ترددت في توفير أنواع متطورة من الأسلحة لأوكرانيا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن التغيير في موقف واشنطن بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا يأتي في أعقاب مناشدة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الإدارة أن تراجع موقفها فيما يخص قدرتها على مواجهة التأثير الروسي في القارة الأوروبية في حالة نشوب صراع بين القوى النووية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس أنها سوف تقدم للجانب الأوكراني دبابات من طراز أبرامز قبل حلول الخريف المقبل على الرغم من تصريحات سابقة كانت قد أعلنت فيها أن توفير أسلحة حديثة للقوات الأوكرانية قد يستغرق ما بين عام وعامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتجديد ما لديها من الدبابات وتقديمها للجانب الأوكراني، حيث تعهد الرئيس جو بايدن في يناير بتقديم 31 دبابة من طراز أبرامز كدفعة من شحنات ضخمة من المساعدات العسكرية تقدمها واشنطن لكييف على المدى البعيد وذلك لتوفير غطاء سياسي لألمانيا حتى تتمكن برلين بدورها من تقديم دبابات ليوبارد المتطورة لأوكرانيا.

وصدرت التصريحات في وقت يلتقي فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينج في موسكو خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني لروسيا والتي أعلن فيها الطرفان عن عزمهما توطيد العلاقات الثنائية وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن توفير بكين مساعدات عسكرية لروسيا لتعويض ما تفقده موسكو في ساحة القتال في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الى تصريحات الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في بروكسل أمس الثلاثاء والتي أوضح فيها أنه ليس لديه أي دليل على أن الصين تقدم أسلحة لروسيا إلا أن هناك دلائل تشير أن موسكو طالبت بكين بتوفير احتياجاتها من الأسلحة وأن الجانب الصيني ما زال يفكر في الأمر.