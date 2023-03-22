اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية تعاون في مجال نظم اتصالات الملاحة الجوية

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:53 م
وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية تعاون في مجال نظم اتصالات الملاحة الجوية توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركتي (Rhode & Schwarz)
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركتي (Rhode & Schwarz) الشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسكوم للمناطق الحرة لتعزيز التعاون المشترك في مجال نظم الاتصالات اللاسلكية والصوتية المخصصة، لتعزيز خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري ومطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى.
 
وخلال مراسم التوقيع، أكد الفريق محمد عباس حلمى، أن وزارة الطيران المدني تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة أنشطة صناعة النقل الجوي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تأتي في مقدمتها مشروع تأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي  والمطارات المصرية من خلال إستخدام أحدث الوسائل وتقنيات الاتصال الحديثة بالتنسيق والتعاون مع الكيانات العالمية الكبرى للإرتقاء بمنظومة الطيران المدني المصري، مشيراً أن قطاع الطيران المدني المصري يزخر بالكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات العالمية ومعايير السلامة الجوية في مجال تنظيم وإدارة الحركة الجوية.
 
ومن جانبه، أشار الكابتن إيهاب محي الدين، إلي أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تعزيز خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري والمطارات المصرية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الإتصالات ومعلومات الطيران ومنظومة الرادارات، بما يتوافق مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) ومنظمة السلامة الأوروبية، ويدعم مكانة مصر الريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

 


وزير الطيران المدني

اتفاقية تعاون

مجال نظم اتصالات الملاحة الجوية

الحركة الجوية

الشرق الأوسط



الموضوعات المتعلقة

وزير الطيران المدني يهنئ العاملين بمناسبة قرب شهر رمضان

الخميس، 16 مارس 2023 10:23 م

الرئيس السيسي يجتمع برئيسى الوزراء والمخابرات العامة ووزير الطيران المدنى.. ويوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى فى إطار حسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها

الأربعاء، 11 يناير 2023 01:39 م

وزيرا الطيران المدنى والبيئة يوقعان بروتوكولا للتعاون.. صور

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:32 م

خلال جلسة "خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح".. وزير السياحة والآثار: المقصد السياحى المصرى يتمتع بشهرة عالمية ويوجد طلب متزايد على زيارته.. ووزير الطيران المدنى: برامج تحفيزية لجذب مزيد من السياح إلى مصر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة