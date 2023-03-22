اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 03:03 ص
أكرم القصاص
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وزير الداخلية اللبنانى يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلى المركزى

الأربعاء، 22 مارس 2023 03:00 ص
وزير الداخلية اللبنانى يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلى المركزى وزير الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى
أ ش أ

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يترأس وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوى، اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، اليوم، الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة بيروت.
 
يأتي ذلك في وقت تتفاقم الأزمات المعيشية والحياتية بسبب الانهيار المالي المستمر في البلاد، بالتزامن مع دخول موسم الأعياد للطوائف المسيحية وطوائف المسلمين، بالإضافة إلى قرب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في مايو المقبل.
 
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية عنيفة منذ عام 2019 تمنع من انتخاب حكومة لبنانية. 

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