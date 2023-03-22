نائب محافظ سوهاج يشهد صلح أبناء عمومة من "المحارصة" بقرية العوامية بساقلتة

أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اليوم أحمد سامى القاضى نائب المحافظ؛ لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من عائلة "المحارصة " بقرية العوامية مركز ساقلتة، بحضور اللواء وائل منصور مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء محمود طه رئيس مباحث المديرية، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفى، والنائب محمد لبيب، أعضاء مجلس النواب، وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعمد ومشايخ وأهالى القرية والقرى المجاورة.

ونقل نائب المحافظ تحية المحافظ لجميع الحضور، وتقديره للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة، مؤكدا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، مؤكدا حرص محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن ولجنة المصالحات لإنهاء جميع الخصومات الثأرية بنطاق المحافظة.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية فى إنهاء الخصومة، بنظام القودة " الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.