"مياه الإسكندرية" تعلن عن مسابقة رمضانية يومية.. اعرف التفاصيل والجوائز

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تنظيم المسابقة الثقافية الرمضانية الرابعة على التوالى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg/ وتحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة على النحو التالي:

1. المسابقة متاحة للجميع.

2. للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصى

3- رقم الدخول هو "أى رقم تختاره واحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر"

4. المسابقة عبارة عن 3 اسئلة يوميا اختيار من متعدد.

5. يمكن للمتسابقين متابعة درجات اجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم

6. حتى تكون مرشحا للفوز يوميا يجب حل الثلاث اسئلة بشكل صحيح

7. مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

8. يتم اختيار ثلاثه فائزين يوميا بطريقة عشوائية الية.

7. يتم الاعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على الفيس بوك

9. تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل

10-يتم تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان

على أن تكون الجوائز يوميا وقيمتها:

الجائزة الأولى 250 جنيها

الجائزة الثانية 150 جنيه

الجائزة الثالثة 100 جنيه

ويتم تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر 500 جنيه لكل متسابق منهم.