مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالشرقية

لقى سائق مصرعه، متأثرا باصابته إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين نقل أعلى كارتة الطريق الاقليمى نطاق بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" عوض أ ع" 28 عاما سائق مقيم السنبلاوين جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل أعلى الطريق الاقليمى بعد كارتة بلبيس، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل المتوفى إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر ان الأجهزة الأمنية قد عثرت منذ أيام على جثة بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها لشاب متغيب من يومين عن منزله، بعد خروجه للعمل فى كافيه بمدينة الزقازيق،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمد ع ط " 16 سنة مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه وحيد أسرته، ويعمل بكافيه، ومتغيب منذ يومين، إلى أن عثر الأهالى عليه جثته طافية بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.