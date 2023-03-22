اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصدر عسكرى سورى: إسرائيل نفذت عدوانا جويا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:27 ص
مصدر عسكرى سورى: إسرائيل نفذت عدوانا جويا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب مطار حلب ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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أعلن مصدر عسكرى سورى أن إسرائيل نفذت فجر اليوم الأربعاء، هجومًا جويًا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب الدولى، ونقل التلفزيون السورى عن المصدر العسكرى قوله إن القصف الإسرائيلى أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية بالمطار.

يأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة إسرائيلية سابقة في السادس من مارس الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة أيضا.

وأكد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن الغارة الإسرائيلية على مطار حلب الدولى، استهدفت شحنات المساعدات لمتضررى الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد مؤخرا، وأودى بحياة الآلاف.

وأوضح عبد الرحمن ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، من مدينة كوفنتري البريطانية ـ أن الغارة تسببت في وقوع أضرار مادية كبيرة بالمطار وخروجه عن الخدمة.

وأضاف أن مطار (حلب) توقف عن استقبال كافة الطائرات الإغاثية التي ترسلها بعض الدول إلى سوريا لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

 


مطار حلب

مطار حلب الدولى

اسرائيل

سوريا

عدوان اسرائيلى على مطار حلب



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