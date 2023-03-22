مركز المناخ: اضطرابات شديدة فى الأحوال الجوية من الجمعة حتى الإثنين

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع حدوث حالة اضطرابات قوية في الأحوال الجوية خلال الفترة من الجمعة وحتى الإثنين ، فى صورة أمطار غزيرة رعدية وسيول وانخفاض حاد في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

وتشير التوقعات إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر "منخفض السودان " مصحوباً بمد رطوبي عالي يؤثر على مناطق واسعة من الوجه البحري والساحل الشمالي و سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف فهيم أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يتشكل سيول في مناطق سيناء والبحر الأحمر ( تبدأ الامطار فجر الجمعة على اقصى الساحل الشمالي الغربي "السلوم وسيوة" وتتقدم الجبهة الممطرة طوال يوم الجمعة لتشمل كل الساحل الغربي والظهير الصحراوي وبالكامل والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء.

وتستمر الأمطار يوم السبت على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء و تنتهي الحالة بداية من فجر الأحد، ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة أيام السبت والأحد والاثنين ، لتنخفض الحرارة ليلاً إلى ما دون الـ 12 °م كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وهناك نشاطا ملحوظا في الرياح يوم السبت وتتركز على مناطق الصعيد والصحراء الغربية، قد تحمل بالرمال والاتربة على مناطق الوادي الجديد وجنوب الصعيد.

وقال فهيم إن هذه الحالة المضطربة سيكون لها تأثيرات على التراكيب المحصولية الحالية وراهم إجراء حاليا هو وقف الري تماما للقمح والبطاطس وكل الخضر في وجه بحري والدلتا بداية من اليوم .