محافظ الغربية يكرم 300 من حفظة القرآن الكريم

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي نظمتها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالعامرية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الشيخ نوح العيسوي نائبا عن وزير الأوقاف، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، والنواب إبراهيم الديب، ومحمد مرعي،و محمد عريبي ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكرم المحافظ 300 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بعد التصفية بين 675 متسابق تقدموا للمسابقة بكافة مراكز المحافظة، موجهاً الشكر لكافة القائمين على تنفيذ هذه المسابقة والتي تغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في صدور أبنائنا.

كما وجه المحافظ الشكر لأهالي الطلاب لحرصهم على تربية أبنائهم تربية سليمة، داعياً المولى - عز وجل- أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار مُعرباً عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم.

وفي كلمته رحب النائب إبراهيم الديب بالحضور مشيرا إلى أن هذا الحفل يقام للعام الثاني على التوالي بفضل مجموعة من رجال مركز المحلة المخلصين والحريصون على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقل أولادنا وبناتنا.

ومن جانبه نقل الشيخ نوح العيسوي تحيات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجميع الحاضرين، موجهاً كلمته لطلاب العلم قائلا "حافظوا على كتاب الله عز وجل، فمن قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، مشيراً إلى منزلة حفظة القرآن، وأن الله عز وجل سيكرمكم في الملأ الأعلى كما تم تكريمكم اليوم.

ووجه النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقة والتي تقام للعام الثاني على التوالي، موجهاً شكره لمحافظ الغربية على جولاته المستمرة لمتابعة المشروعات في كافة المراكز والمدن والأحياء والذي تغيرت الغربية على يده للأفضل