محافظ الشرقية يشهد استلام 40 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، استلام 40 ألف كرتونة مواد غذائية لتقديمها للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان الكريم، ضمن مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال تفقده اصطفاف سيارات النقل المحملة بـ3 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة حياه كريمة ضمن 40 ألف كرتونة لتوزيعها بمعرفة المؤسسة والجمعيات الأهلية على المستحقين بقري المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن خلال شهر رمضان المعظم فى حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ، مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، ومدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، سعيد عباس المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالشرقية.

ومن جانبه، أوضح مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية، أنه من المقرر توزيع 40 ألف كرتونه مواد غذائية تحتوي علي (أرز – سكر – مكرونة – بلح – زيت - عدس – فول – سمن – صلصة - شاي) ضمن مبادرة كتف بكتف والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة وتحت رعاية محافظ الشرقية وبمشاركة المتطوعين من الشباب وممثلي العمل الاجتماعي لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

كما حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع المتطوعين من الشباب وممثلي العمل الأهلي مقدما لهم الشكر علي مشاركتهم في حملة كتف بكتف، قائلا إنها فرصة عظيمة لخدمة أبناء محافظتهم من خلال المشاركة بأيديهم في توصيل المواد الغذائية للمستحقين ورسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ عليها المصريين منذ القدم في الترابط والتراحم.