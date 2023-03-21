محافظ الشرقية يُتابع أعمال زراعة الأشجار المثمرة بالطرق الرئيسية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدء تنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها ، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية وضعت خطه لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة بنطاق المحافظة ، لافتا أن هذه المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية فى جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

وقامت مراكز ومدن "الإبراهيمية، الحسينية ، منيا القمح، الزقازيق"، بالبدء في زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل المدن وحفاظاً على بيئة صحية نظيفه خالية من الأمراض والأوبئة.