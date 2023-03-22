محافظ السويس يكرم الأمهات المثالية وذوى الههم ويحتفل بيوم اليتيم

السويس- صبرى غانم

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، الأمهات المثاليات من الفائزات لهذا العام على مستوى الجمهورية ومستوى المحافظة ، بمناسبة "عيد المرأة ويوم اليتيم"، اليوم الأربعاء، بحضورالدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس و خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة.

خلال الاحتفال أشاد المحافظ بمكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع وتربية ورعاية الأسرة و الحفاظ على كيانها و أشاد بالدور الهام للمرأة فى التربية و تحقيق التميز فى أى مجال من مجالات الحياة ، مشيدًا بدور المرأة العاملة، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل فى جميع الميادين، مؤكدًا الدور الفعال الذى لعبته المرأة المصرية عبرالسنوات الطويلة الماضية وفي الثورة المصرية الحديثة.

وفي كلمته كلف المحافظ رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية بمحافظة السويس بتوفير 30 كرسى كهربائى لذوى الاحتياجات الخاصة .

وفي اللقاء كرم المحافظ الأمهات المثاليات وهم مرفت السيد محمد الأم المثالية الثالثة علي مستوي الجمهورية والأولي علي مستوي محافظة السويس وسوسن عبد الرحمن اسماعيل الأم المثالية علي مستوي محافظة السويس لذوى الهمم.. وآمنة علي نصر الأم المثالية المركز الأول مؤسسات علي مستوي الجمهورية.

كذلك كرم محافظ السويس المتميزين على مستوى ذوى القدرات الخاصة والأيتام بمناسبة قرب احتفال بيوم اليتيم و تكريم القادرون باختلاف من ذوى الهمم و الاطفال من الجمعيات بالمحافظة لمن حققوا التميز الدراسى و الاخلاقى و المهنى بالاضافة إلى توزيع عدد ثلاثين كرسى متحرك للاعاقات الحركية من أحدى الجمعيات الأهلية الكبرى فى إطار مساهمات تحالف دعم العمل الأهلى.

كما كرم محافظ السويس عددًا من الأطفال من دار الأيتام، وبعض الفتيات لتفوقهم العلمى والدراسى، وفى نهاية الاحتفال قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تحية لكل الأمهات تقديرا واعترافا بالفضل وإعلاء العطاء والجهد المبذول.