المجلس التنفيذى لمحافظة السويس يوافق على إقامة مجمع إسلامى متكامل الخدمات

كتب - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفى بداية الاجتماع أشاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بزيارة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم بأنها زيارة مثمرة ستضيف إلى التعليم فى السويس والمدارس والمدرسين.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس على تخصيص قطعتى أرض بمنطقة عجرود أمام المقابر الجديدة لصالح مديرية الاوقاف بمساحة 400 متر مربعا لاقامة مصلى للجنائز ومساحة 250 م2 لإقامة مسجد.

كما قرر المجلس التنفيذي للمحافظة تخصيص قطعة أرض بنطاق حى عتاقة لإقامة مجمع اسلامى متكامل بجميع خدماته ومشتملاته لصالح مديرية أوقاف السويس.

كذلك قرر المجلس التنفيذي إلغاء قرار تخصيص مساحة 6300م2 لإقامة ملعب مفتوح بمنطقة جنيفة بنطاق حى الجناين لصالح مديرية الشباب و الرياضة وإعادة تخصيص مساحة 5000 م2 لإقامة الملعب المفتوح و تخصيص مساحة 6400م2 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة توسعات لمدرسة الشهيد سليمان ضيف الله.

وكلف المحافظ القيادات التنفيذية وعددا من الجهات المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، مقدمًا التهنئة لشعب السويس والقيادات بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

حضر المجلس التنفيذي كلاً من العقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ والنائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية والأمنية والمجالس المتخصصة وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.